Lars Bender (CSR): Wie Künstliche Intelligenz das Leben verändert

08.04.2021 - In unserem Alltag haben KI Systeme längst Einzug gehalten und sind in vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Die wie selbstverständlich genutzten Suchmaschinen kanalisieren die schier endlos erscheinende, und dazu noch meist kostenlose Informationsflut in den Weiten des Internets. Eine große Hürde, nämlich die Übersetzung der fremdsprachigen Texte, lösen mittlerweile oft ein maschineller Übersetzer und die kleinen Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Co. Sie unterstützen uns in verschiedenen Alltagssituationen oder geben Antworten auf spontane Fragen. Dabei lernt die Maschine bei jedem Vorgang dazu und versucht den eigenen Algorithmus stetig zu verbessern.

In der Medizin ist künstliche Intelligenz u.a. erfolgreich in der bildgebenden Diagnostik im Einsatz. Ein Beispiel: Die in der Onkologie bisher größte durchgeführte Studie zur automatisierten Hautkrebsdiagnose verglich die Ergebnisse von 511 Medizinern aus 63 Ländern gegen 139 Algorithmen in der Erkennung von Hautkrebs anhand von Bildern. Es zeigte sich eine klare Überlegenheit der Algorithmen ...

Lesen Sie mehr im vollständigen CSR-Kommentar "Wie Künstliche Intelligenz das Leben verändert" .

Finden Sie hier weitere Kommentare von CSR.