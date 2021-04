Baywa re hat auf einer ehemaligen Militärbasis in Frankreich kürzlich ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 30 Megawatt installiert. Er ist so konzipiert, dass Landwirte die Flächen für die Schafzucht nutzen können.Projektierer sind immer auf der Suche nach geeigneten Flächen für den Bau von Solarparks. In Frankreich ist Baywa re auf zwei stillgelegten Militärgeländen fündig geworden. Bereits vor einem Jahrzehnt hat das Münchner Unternehmen nach eigenen Angaben mit der Dekontamination und Konversion des Militärgeländes Fontenet im Südwesten Frankreichs begonnen. Mittlerweile würde etwa die Hälfte der ...

