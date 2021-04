FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 530 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CREDIT SUISSE INITIATES TRAVIS PERKINS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1850 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IQE PRICE TARGET TO 80 (100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5610 (6020) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2460 (2400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 350 (290) PENCE - HSBC RAISES TULLOW OIL TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 43 (17) PENCE - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TP 120 (95) PENCE - RBC RAISES HAYS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS INITIATES FIRSTGROUP WITH 'BUY' - TARGET 102 PENCE - UBS INITIATES GO-AHEAD GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1380 PENCE - UBS INITIATES NATIONAL EXPRESS WITH 'BUY' - TARGET 351 PENCE - UBS INITIATES STAGECOACH WITH 'BUY' - TARGET 125 PENCE - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4600 (2950) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6500 (6400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 495 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1830 (1750) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

