Ende April will der Schweizer Technologiekonzern seine Heterojunction-Module offiziell vorstellen, die im sächsischen Freiberg produziert werden. Mit Solarmarkt schloss Meyer Burger eine erste offizielle Vertriebspartnerschaft in der Schweiz.Meyer Burger arbeitet derzeit mit Hochdruck am Aufbau seiner Produktionen in Deutschland. In Bitterfeld will das Schweizer Unternehmen künftig seine Heterojunction-Solarzellen fertigen und im sächsischen Freiberg sollen die passenden Hochleistungsmodule hergestellt werden. Die Markteinführung sei für den 27. April geplant, teilte Meyer Burger am Mittwoch mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...