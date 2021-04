Beim Solarpark Kozani in Griechenland setzt Juwi auf bifaziale Photovoltaik-Module. Es ist das größte Projekt dieser Art in Europa. In Kozani im Norden Griechenlans baut die Juwi-Gruppe den nach eigenen Angaben größten Solarpark Europas mit bifazialen Photovoltaik-Modulen. Die Leistung beträgt 204 Megawatt. Auftraggeber ist die Hellenic Petroleum Group. Nun sind dort die ersten Modulreihen installiert. Bis zur Inbetriebnahme im Februar 2022 sind allerdings noch mehr als eine halbe Million weitere ...

