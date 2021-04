Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Dienstag zum fünften Mal in Folge zurückgefahren wurde, diesmal um rund 1,8K Kontrakte. Das Volumen ist die zweite Sitzung in Folge gestiegen, diesmal um rund 38,4K Kontrakte. Erdgas Widerstand um 2,70 $ Die starken Zuwächse bei Erdgas gingen am Dienstag ...

