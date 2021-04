Der Projektentwickler WPD hat erneut 17 Windenergieanlagen von Nordex für einen Windpark in Finnland bestellt. Der Projektentwickler WPD hat 17 Windenergieanlagen von Nordex für einen Windpark in Finnland bestellt. Die Turbinen sollen zum Windpark "Nuolivaara" mit einer Gesamtleistung von 96,9 Megawatt gehören. Dieser entsteht in der nördlichen Provinz Lappland, etwa 25 Kilometer nordöstlich der Kleinstadt Kemijärvi. Neben den Windrädern umfasst der Auftrag auch einen "Premiumservice" für 15 Jahre, ...

