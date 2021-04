Der Haushaltskommissar der Europäischen Union (EU), Johannes Hahn, hat am Mittwoch eine Strategie zur Aufnahme von bis zu 800 Mrd. EUR an Schulden für das europäische Konjunkturprogramm vorgestellt, die bis 2058 zurückgezahlt werden sollen. Wichtige Punkte "Die EU will mit einer diversifizierten Finanzierungsstrategie bis zu 800 Mrd. EUR bis 2026 aufnehmen." ...

