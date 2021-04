Am Vortag war der Dow noch mit leichten Verlusten hinter anderen grossen US-Börsenbarometern zurückgeblieben.New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch im frühen Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Er rückte um 0,55 Prozent auf 33'861 Punkte vor und wurde von den Kursgewinnen der Goldman-Sachs-Aktie angetrieben nach einem Rekordgewinn der Investmentbank. Am Vortag war der Dow noch mit leichten Verlusten hinter anderen grossen US-Börsenbarometern zurückgeblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...