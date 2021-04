Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1974 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.Auch gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro in engen Bandbreiten und notiert bei 1,1058 Franken nach 1,1051 am Vorabend. Der US-Dollar kostet mit 0,9236 ebenfalls nur wenig mehr als ...

