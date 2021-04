Dell will dadurch bis zu 9,7 Milliarden Dollar erlösen, die zum Schuldenabbau genutzt werden sollen.Round Rock - Der Computerkonzern Dell trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Softwarehersteller VMware. Die Unternehmen sollen unabhängig voneinander aufgestellt werden, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Abspaltung des Anteils in Höhe von 81 Prozent sei im vierten Quartal geplant. Dell will dadurch bis zu 9,7 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) erlösen...

