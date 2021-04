Gemäss dem aktuellen "KPMG Forensic Fraud Barometer" haben Wirtschaftsdelikte in der Schweiz 2020 einen Schaden von insgesamt CHF 355 Mio. verursacht.Zürich - Gemäss dem aktuellen "KPMG Forensic Fraud Barometer" haben Wirtschaftsdelikte in der Schweiz 2020 einen Schaden von insgesamt CHF 355 Mio. verursacht. Dabei gerieten vor allem öffentliche Institutionen ins Visier von Wirtschaftsdelinquenten. Auffällig ist der starke Anstieg von Delikten in der Genferseeregion. Ebenso haben Delikte, die durch Privatpersonen begangen wurden...

