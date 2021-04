Seine Position als Head of Middle East der Barclays Private Bank hat er weiterhin inne.Genf - Barclays hat Rahim Daya zum CEO der Barclays Bank (Suisse) SA ernannt. In dieser Funktion soll er am Standort in Genf den eingeschlagenen Wachstumspfad in der Region weiter vorantreiben. Seine Position als Head of Middle East der Barclays Private Bank hat er weiterhin inne. Rahim Daya berichtet an Gérald Mathieu, der unlängst zum Head of Barclays Private Bank Europe & Middle East sowie CEO...

