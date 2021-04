Die Berliner Stadtwerke bauen Photovoltaik-Anlagen auf vielen Schulen. Neun Bezirke haben dafür "Solarpakete" mit den Stadtwerken vereinbart. Im Rahmen eines so genannten Bezirkspakets errichten die Berliner Stadtwerke Photovoltaik-Anlagen auf sieben Schulen in Berlin Mitte mit einer Gesamtleistung von 365 Kilowatt. Sechs der Anlagen sind bereits fertig. Die Anlage auf der Grundschule am Brandenburger Tor wurde am 14. April mit einem Pressetermin mit Bezirksstadtrat und Stadtwerken in Betrieb genommen. ...

