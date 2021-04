Die Lechwerke erproben Agri-Photovoltaik in zwei Testanlagen. Im Anschluss ist ein Pilotprojekt im Unterallgäu geplant. Die Lechwerke (LEW) will Erfahrungen mit der Wirtschaftlichkeit von senkrechten Agri-Photovoltaik-Anlagen sammeln. Eine Anlage mit 3 Kilowatt in Biessenhofen und eine weitere mit 6 Kilowatt in Gersthofen sollen eine Datenbasis für weitere Projekte liefern. Auf dieser Grundlage will LEW anschließend ein größeres Agri-PV-Projekt im Unterallgäu umgesetzen.Die Testanlagen sind knapp ...

