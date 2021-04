Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge, diesmal um rund 1,6K Kontrakte, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigten. Auf der anderen Seite baute das Volumen die schwankende Aktivität aus und schrumpfte um rund 30,7K Kontrakte. Goldpreis steht vor einer weiteren Konsolidierung Der Goldpreis gab am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...