Insgesamt elf Photovoltaik-Kraftwerke zwischen 20 und 130 Megawatt Leistung sollen in Ostdeutschland entstehen. Das Bundeskartellamt muss die Kooperation zur Entwicklung der Solarparks noch freigeben.Die Blue Elephant Energy AG und die Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG (UKA) haben eine Entwicklungskooperation für Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 500 Megawatt Gesamtleistung in Deutschland vereinbart. Das Portfolio enthalte elf Solarparks in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit Leistungen zwischen 20 und 130 Megawatt, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Sie sollen in Brandenburg, ...

