Die beiden Pilotanlagen sind neben bereits bestehenden Solarparks entstanden und mit drei sowie sechs Kilowatt Leistung sehr klein. Sie sollen dem Energieversorger aber Erkenntnisse liefern, die dann für größere Photovoltaik-Projekte auf landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden können. Eine größere Agro-Photovoltaik-Anlage im Unterallgäu ist bereits in Planung.Lechwerke (LEW) versucht sich an Agro-Photovoltaik-Anlagen. Zwei kleine Testanlagen mit drei und sechs Kilowatt Leistung seien jetzt neben den bestehenden Solarparks in Biessenhofen und Gersthofen errichtet worden, teilte das Unternehmen ...

