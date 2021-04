Damit darf in dem Kraftwerk in Duisburg ab Juli 2021 keine Kohle mehr verfeuert werden. Der Betreiber Steag hatte sich bei der ersten Ausschreibung einen Stilllegungszuschlag gesichert. Der Übertragungsnetzbetreiber ließ die Systemrelevanz anschließend prüfen. Am Standort plant Steag einen Hub für die Sektorenkopplung mit verschiedenen Projekten, unter anderem die Erzeugung von Wasserstoff.Das Kohlekraftwerk "Walsum 9" von Steag in Duisburg wird im Juli endgültig stillgelegt. Ab diesem Zeitpunkt darf in dem Kraftwerk keine Kohle mehr verfeuert werden, da die Bundesnetzagentur den Antrag auf Feststellung ...

