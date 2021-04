Am Wasserkraftwerk Eglisau-Glattfelden soll die 2,5 Megawatt-Produktionsanlage entstehen. In den kommenden Jahren plant der Energiekonzern einen schweizweiten Ausbau.Grünen Wasserstoff mit Wasserkraft erzeugen - dies ist der Plan von Axpo. Der Schweizer Energiekonzern hat am Donnerstag den Bau seiner ersten Produktionsanlage für grünen Wasserstoff angekündigt. Sie soll am Wasserkraftwerk Eglisau-Glattfelden entstehen und eine Leistung von 2,5 Megawatt haben. Die Inbetriebnahme sei für Herbst 2022 avisiert. Ab dann sollen jährlich rund 350 Tonnen grüner Wasserstoff am Standort produziert werden. ...

