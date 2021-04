Barnabas Gan, Ökonom, Peter Chia, Senior FX Strategist und Victor Yong, Rates Strategist bei der UOB Group, bewerten die jüngste Sitzung der Monetary Authority of Singapore (MAS). Wichtige Zitate "In ihrem Monetary Policy Statement (MPS) vom April hat die Monetary Authority of Singapore (MAS) ihre politischen Parameter unverändert gelassen. Das bedeutet, ...

