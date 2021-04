Die Obstbäume in Haspengouw und anderen Gartenbaugebieten erlitten letzte Woche die heftigsten Nachtfröste in diesem Jahr. Dennoch scheint der Schaden für die Blüten weniger ernst zu sein als erwartet, so die ersten Beobachtungen von den Beobachtenden des Obstanbau-Forschungszentrums in Belgien. Bildquelle: Shutterstock.com Die gefrierende Kälte ist auch eine Ursache...

Den vollständigen Artikel lesen ...