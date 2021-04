Zwar tendiert der Schweizer Aktienmarkt freundlich, kann den positiven Vorgaben aus Übersee mit nur mit angezogener Handbremse folgen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kommt zum Handelsstart am Freitag zunächst nicht recht in Fahrt. Zwar tendiert er freundlich, kann den positiven Vorgaben aus Übersee mit nur mit angezogener Handbremse folgen. Die Wall Street hat ihre Rekordjagd am Vorabend fortgesetzt. Die Börsen in Asien gewinnen unterdessen überwiegend hinzu, sind vor dem Wochenende aber auch eher zurückhaltend.

Den vollständigen Artikel lesen ...