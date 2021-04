Von Januar bis März wurden rund 15 Prozent mehr Firmen neu eingetragen als in der Vorjahresperiode. Im März zieht aber auch die Zahl der Konkurse wieder an.Zürich - Die «Gründungswelle» in der Schweiz hat sich auch im ersten Quartal 2021 fortgesetzt. So wurden von Januar bis März rund 15 Prozent mehr Firmen neu eingetragen als noch in der gleichen Vorjahresperiode. Dagegen zieht auch die Zahl der Konkurse im März nun wieder an. Alleine im Monat März 2021 wurden 35 Prozent mehr neue Firmen eingetragen als noch im gleichen Monat des Vorjahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...