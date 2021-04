Im April startet das Verbundprojekt Wärmewende Nordwest (WWNW). Es erhält vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Förderung in Höhe von 16 Millionen Euro. Weitere 3 Millionen Euro bringen die Partner aus der Wirtschaft mit. Insgesamt 21 Partnerorganisationen sind an der Wärmewende Nordwest beteiligt, deren Fokus die Digitalisierung ist. WWNW ist das erste Projekt dieser Art und Größenordnung in Deutschland speziell für die Wärmewende. Es läuft bis November 2025. Die Koordination ...

