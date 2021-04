Die Volkswirte der Danske Bank glauben, dass der EUR/NOK nun an einem Wendepunkt steht. Sie gehen in der Zukunft von einer schwächeren NOK aus. In einem Monat prognostizieren sie eine schwächere NOK bei 10,10 (von 10,00) und in 12 Monaten bei 10,50 (von 10,30). EUR/NOK Trendwende ist im Frühjahr wahrscheinlich "Während wir 10 Gründe für eine schwächere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...