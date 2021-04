Das Land Nordrhein-Westfalen fördert drei Geothermie-Cluster in Düsseldorf/Duisburg, Düren/Kreuzau und der Gartenbauregion Straelen mit jeweils 500.000 Euro. Sie sind die Gewinner des Wettbewerbs "Wärme aus Tiefengeothermie für NRW". Die Cluster sollen nun jeweils mit einer Machbarkeitsstudie die Potenziale für tiefe Geothermie, deren Einbettung in kommunale Energie- und Wärmekonzepte und die Einbindung der Bürger in die Vorhaben betrachten.Die Tiefengeothermie hat in Nordrhein-Westfalen ein großes ...

