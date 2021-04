Berlin - Die gesamte Profimannschaft von Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin muss in Quarantäne. Das teilte der Verein am Freitag mit.



Ein weiterer positiver Test auf das Coronavirus zwinge die Mannschaft und den Trainerstab mit sofortiger Wirkung in eine 14-tägige häusliche Quarantäne. "Die PCR-Testung am Donnerstag wies bei Marvin Plattenhardt einen positiven Befund auf. Er ist symptomfrei und wurde umgehend von der Gruppe separiert", hieß es. Zudem waren bereits Cheftrainer Pál Dárdai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Offensivkraft Dodi Lukébakio positiv auf Corona getestet worden.



Das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf habe sich nach diesem weiteren positiven Befund nun zu dieser verschärften Maßnahme gezwungen gesehen. Deshalb habe man bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Absetzung der Spiele beim FSV Mainz 05, gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 beantragt. Dem wurde von Seiten der DFL später auch stattgegeben. "Wir hatten nach Rücksprache mit unserem Hygienebeauftragen bereits in der letzten Länderspielpause die Hygienemaßnahmen nochmal verschärft und damit auch die Hoffnung, dass der positive Corona-Test von Rune Jarstein ein Einzelfall bleibt. Leider hat sich das nicht bestätigt", sagte Sportdirektor Arne Friedrich.



Aufgrund der aufgetretenen Fälle sei man nun zu einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne gezwungen. "Das ist aus gesundheitlicher Sicht der absolut richtige Schritt. Aus sportlicher Sicht trifft uns das natürlich, denn wir haben nun im Kampf um den Klassenerhalt im Mai sechs Bundesliga-Spiele bis zum Saisonende am 22. Mai 2021 zu absolvieren."



Die Mannschaft werde sich während der häuslichen Quarantäne unter Anleitung des Trainerteams mit virtuellen Trainingseinheiten fit halten. "Wir nehmen die Situation trotz der schwierigen Umstände an und werden alles in unserer Macht stehende für ein erfolgreiches Saisonfinale in die Waagschale werfen."

