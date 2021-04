In den USA sind die Wohnungsbauzahlen und die Baugenehmigungen im März stark gestiegen - US Dollar Index bleibt im negativen Bereich um 91,60 - Die Wohnungsbaubeginne stiegen in den USA im März auf Monatsbasis um 19,4%, nachdem sie im Februar um 11,3% stark zurückgegangen waren, wie die gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Department of Housing ...

