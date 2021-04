In einem Interview mit CNBC sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Freitag, dass er für dieses Jahr einen Anstieg der Inflation auf 2,5% erwartet, wie Reuterts berichtet. Weitere Zitate "Die US-Wirtschaft ist bereit, durchzustarten". "Wir sehen in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von 6,5%." "Die Arbeitslosigkeit wird weiter sinken." "Wir sehen ein ...

