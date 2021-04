Auch am letzten Handelstag der Woche haben die Investoren auf US-Aktien gesetzt.New York - Auch am letzten Handelstag der Woche haben die Investoren auf US-Aktien gesetzt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Freitag bereits in den ersten Handelsminuten auf einen weiteren Höchststand, ebenso der marktbreite S&P 500. Der technologielastige Nasdaq 100 blieb am Ende mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 14'041,91 Zähler etwas zurück, markierte aber ebenfalls ein Rekordhoch.

