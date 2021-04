Berlin - Das Bundesumweltministerium greift Tierheimen, die in der Pandemie finanzielle Einbußen hatten, mit einer Einmalzahlung von 7.500 Euro unter die Arme. "Die Fördermittel werden hoffentlich helfen, die schwierige Zeit zu überstehen", sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) der "Bild am Sonntag".



Die Hilfen können laut "Bild am Sonntag" ab Ende kommender Woche beantragt werden, eine entsprechende Förderrichtlinie hat das Ministerium fertiggestellt. Insgesamt hatte der Bundestag fünf Millionen Euro bewilligt. So gut wie alle Tierheime sind laut Tierschutzbund während der Pandemie in Schwierigkeiten, weil Spendenveranstaltungen (Sommerfeste, Basare) nicht stattfinden können.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de