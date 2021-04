In Grundschulen, die eine Politik von fünf festen Obst- und Gemüsetagen haben, essen die Kinder zweimal so viel Obst und Gemüse während der Frühstückspause als in Schulen, wo es keine Regelungen gibt. Das ergibt sich aus der Forschung von Wageningen University & Research, die an neun Grundschulen in den zentralen Niederlanden durchgeführt wurde....

Den vollständigen Artikel lesen ...