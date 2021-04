Azubis, junge Mitarbeiter und Quereinsteiger in der Fruchtbranche erhielten beim zweitägigen Online-Seminar am 4. und 11. März 2021 jede Menge WarenkundeWissen zu marktbedeutenden Gemüse-Artikeln. Auf dem Programm standen beispielsweise Salate, Kopfkohl, Wurzel- und Knollengemüse sowie Tomaten, Paprika und Co. Bildquelle: Shutterstock.com Hierbei lieferten die Referenten...

Den vollständigen Artikel lesen ...