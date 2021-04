Zu Beginn der neuen Woche bleibt der Goldpreis am Montag in einem bullischen Konsolidierungsmodus in der Nähe des Niveaus von 1780 $. Die steigenden Covid-Infektionen und Chinas Ankurbelung der Goldimporte unterstützen den XAU. XAU/USD gewinnt an Stärke und testet 1800, da der USD anfällig bleibt "Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...