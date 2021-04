Freundliche Vorgaben aus Übersee versetzen am Montag auch die hiesigen Investoren in Rekordlaune.Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenstart weiter gut. Freundliche Vorgaben aus Übersee versetzen auch die hiesigen Investoren in Rekordlaune. Allerdings bremst der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé den SMI etwas aus. Immerhin war der hiesige Leitindex am Freitag nur wenige Punkte unter dem Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten aus dem Handel gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...