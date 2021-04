Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat am Montag einen weiteren Höchststand seit 2008 erreicht.Paris / London - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat am Montag einen weiteren Höchststand seit 2008 erreicht. Nach seiner vierwöchigen Rally um fünf Prozent sattelte er dabei jedoch zunächst nur noch wenige Punkte auf. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE 100 zeigten zu Wochenbeginn noch etwas mehr Schwung. Am Vormittag notierte der EuroStoxx 50 kaum verändert bei 4034 Punkten.

