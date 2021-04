FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 460 (465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 1100 (940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1570 (1441) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TESCO PRICE TARGET TO 280 (286) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3500 (4000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2600 (2560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC TARGET TO 1520 (1500) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 6300 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 10500 (9750) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 470 (440) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES HAYS PRICE TARGET TO 175 (155) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (460) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 730 (575) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1640 (1375) PENCE - 'NEUTRAL'



