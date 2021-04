Am Standort Haurup in Schleswig-Holstein will die EdN einen Windgas-Elektrolyseur mit 1 MW Leistung nutzen, um aus Windstrom Wasserstoff zu produzieren und dadurch auch das Stromnetz zu stabilisieren. Mit dem Produktionsstart vom Windgas-Elektrolyseur von der Energie des Nordens GmbH & Co. KG (EdN) in Haurup macht der Ausbau der Wasserstoff-Produktion in Schleswig-Holstein weitere Fortschritte: Windstrom produziert in Haurup jetzt erneuerbaren Wasserstoff. Dieser wird ins Gasnetz eingespeist. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...