Die FX-Strategen der UOB Group erwarten, dass der USD/JPY in den nächsten Wochen in den Bereich der 108,0 fallen kann. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Der USD handelte am vergangenen Freitag zwischen 108,60 und 108,96 und damit innerhalb der von uns erwarteten seitwärts gerichteten Range von 108,60/109,15. Die ruhige Kursentwicklung bietet keine ...

