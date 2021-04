Washington - Der Kleinhelikopter "Ingenuity" hat seinen ersten Flug auf dem Mars absolviert. "Ingenuity has performed its first flight - the first flight of a powered aircraft on another planet", teilte die NASA am Montag mit.



"Ingenuity" ist Teil der NASA-Mission "Mars 2020". Gemeinsam mit dem Rover "Perseverance" war die Mission am 30. Juli 2020 gestartet. Die Sonde war am 18. Februar auf der nördlichen Marshalbkugel im Jezero-Krater gelandet. Es ist die fünfte Mars-Rover- und erste Helikopter-Mission der NASA.

