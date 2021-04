Es können Ströme, Spannungen und Resonanzen bis 150 Kilohertz gemessen werden. Damit lassen sich den Unternehmen zufolge versteckte und vermeidbare Belastungen von Photovoltaik-Komponenten am Netz ermitteln und beheben.Greentech und Mor-Energy arbeiten seit kurzem für eine Hochfrequenzanalyse für Photovoltaik-Anlagen zusammen. Es gehe darum, durch eine hohe Abtastrate Ströme, Spannungen und Resonanzen bis 150 Kilohertz zu messen und so versteckte und vermeidbare Belastungen zu ermitteln, denen die jeweiligen Photovoltaik-Anlagenkomponenten am Netz ausgesetzt sind, teilten die beiden Hamburger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...