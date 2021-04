Nicht nur aller Anfang ist schwer: Der"Global ESG Monitor" zeigt, dass sogar bei den weltweit größten Unternehmen noch erheblicher Nachholbedarf in puncto Transparenz beim ESG-Reporting herrscht. Den ersten Bericht zu sogenannten ESG-Themen (Environment, Social und Governance) zu erstellen, ist allerdings eine ganz besondere Herausforderung. Strukturen fehlen häufig noch, Nachhaltigkeitsdaten müssen erst erhoben werden - und wo soll man überhaupt beginnen?Von Michael Diegelmann & Justus FischerUnser erster Tipp: Tief durchatmen. Zwar ist der ESG-Bericht die wichtigste Quelle für nichtfinanzielle Informationen für eine ganze Reihe von Stakeholdern mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, aber wenn Sie die folgenden vier typischen Fehler vermeiden, den andere Unternehmen bei ihrem ersten (und manche auch noch bei ihrem nächsten) ESG-Bericht machen, sind Sie schon einmal auf einem guten Weg.1.1. ESG-Themen nicht priorisierenViele Erstberichterstatter versuchen am Anfang zu viel: Sie wollen über alle möglichen ESG-Themen berichten. Das ist ein großer Fehler. Aus diesem Grund sollten Sie eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen, die in ...

