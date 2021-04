Der EUR/JPY bleibt am Montag in seiner Range - Die JPY-Käufe ließen das Paar bis auf 129,70 fallen - Japans Flash-Industrieproduktion ist im Februar um 1,3% (Monat) geschrumpft - Der erhöhte Kaufdruck um den japanischen Yen belastet den EUR/JPY und so bleibt das Paar innerhalb seiner Range um 130,00. EUR/JPY schaut auf Renditen, Risiko Der anhaltende ...

