Allzu grosse Sorgen müsse man sich wegen der Verluste aber nicht machen, meinten Händler. Denn die Grundstimmung an den Finanzmärkten sei nach wie vor gut.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Gründe dafür waren der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé sowie eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen in New York, welche die Stimmung im Handelsverlauf belastete. Ein neues SMI-Allzeithoch geriet somit während des Börsentages immer klarer ausser Reichweite, nachdem es im frühen Handel nur um wenige Punkte verpasst...

Den vollständigen Artikel lesen ...