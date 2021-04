"Mit rund 45% der Anbaufläche (330 ha) für Freilandgemüse ist Spargel nach wie vor die Nummer 1 im Gemüseanbau in Thüringen", so Staatssekretär Torsten Weil im Rahmen der Eröffnung der 18. Spargelsaison in Kutzleben am 14. April. Bildquelle: Shutterstock.com Unter dem Motto "Support your Local!" richten die 16 Spargelproduzent:innen...

