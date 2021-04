In Kenia hat der Avocado-Sektor in den letzten 5 Jahren enormes Wachstum sowohl der Produktion als auch des Exports erlebt. Dieser Fortschritt schafft viele wirtschaftliche Möglichkeiten und lockt immer mehr Erzeuger an. Nun hat der kenianische Avocado-Exportsektor grünes Licht von dem Gartenbaurat bekommen, um seine Aktivitäten wieder aufzunehmen. Bildquelle: Shutterstock.com...

