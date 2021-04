Delhaize gab bekannt, dass alle seine 763 Läden in Belgien nun CO2-neutral sind. Durch einige drastische Maßnahmen war Delhaize erfolgreich bei der Reduzierung der CO2-Emissionen all seiner Läden um 70% in kanpp über 10 Jahren auf ein striktes Minimum. Die restlichen 30% werden ausgeglichen oder durch den Beginn oder die Unterstützung nachhaltiger Projekte im In- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...