Linde PLC ISIN: IE00BZ12WP82 hatte am letzten Freitag das bisherige Allzeithoch von 242,10 Euro notiert und hat diese Marke am Montag übersprungen. Das bedeutet, dass die Karten für einen Neuanstieg wieder neu gemischt werden können. Die Analysten sehen Linde PLC in großer Mehrheit positiv und zuletzt hatten die Experten der Schweizer Großbank UBS das Kursziel für den Industriekonzern auf 265,00 Euro angehoben. Wir sind positiv gestimmt und können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...