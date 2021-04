Berlin - Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche nach einem mehrwöchigen deutlichen Anstieg wieder leicht gesunken. Das teilte der Laborverband ALM am Dienstag mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

